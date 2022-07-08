Путин: Отечественные компании должны быть готовы к нефтяному эмбарго

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, посвященном ситуации в ТЭК в пятницу, 8 июля, заявил, что российские компании должны быть готовы к веденному ЕС эмбарго на нефть из РФ.

Выступая перед членами правительства, Путин сказал: «На днях, как известно, Евросоюз ввел очередной санкционный пакет против России с нефтяным эмбарго. К данному решению отечественные компании должны быть уже готовы, о перспективах таких ограничений мы и раньше говорили на прошлом совещании по ТЭКу. Сегодня просил бы доложить, какие в этой связи предпринимаются меры».

«Реагируя на текущие вызовы, мы должны ритмично работать над реализацией долгосрочных планов развития отрасли. Среди ключевых приоритетов – наращивание инфраструктуры для роста газификации российских регионов, а также для диверсификации экспорта на перспективные рынки юга и востока. Насколько известно, в настоящее время правительство прорабатывает варианты развития железнодорожной, морской и трубопроводной инфраструктуры поставок российской нефти и нефтепродуктов в дружественные страны», – отметил глава государства.

Москва, Иван Бабурин

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