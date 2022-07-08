В России могут официально запретить пропаганду «нетрадиционных ценностей»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу, 8 июля, заявил, что считает правильным в России ввести запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей.

В своем Telegram-канале Володин написал: «С выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки. Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились. Правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей».

«В России необходимо укреплять институт семьи», – подчеркнул спикер Госдумы и напомнил, что в этом году День семьи, любви и верности впервые отмечается официально.

Москва, Иван Бабурин

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