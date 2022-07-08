На авиабазу в Эстонии прибыли американские истребители пятого поколения

Главный штаб эстонских Сил обороны в пятницу, 8 июля, объявил, что истребители пятого поколения F-35 прибыли на авиабазу Эмари под Таллином для усиления восточного крыла альянса в Балтийском регионе, – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-службы Главного штаба эстонских Сил обороны говорится: «Американские истребители пятого поколения F-35 прибыли на авиабазу Эмари под Таллинном, чтобы усилить миссию по охране воздушного пространства над странами Балтии».

Также сообщается, что кроме американских F-35 в Эмари, которая с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО, сейчас дислоцируются французские истребители Mirage-2000 и бельгийские истребители F-16.

Таллинн, Иван Бабурин

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