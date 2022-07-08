Эстонский премьер-министр объявила об отставке

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в пятницу, 8 июля, заявила, что уходит в отставку, – сообщают СМИ.

Сообщается, что Калласс заявила следующее: «Я сама внесла это предложение, потому что если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства. Члены партии Isamaa («Отечество») хотят как можно скорее сформировать новое правительство», – сказала она.

Таллинн, Иван Бабурин

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