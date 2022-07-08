США с союзниками планируют поставить Украине дополнительно дальнобойное высокоточное вооружение

Высокопоставленная представительница министерства обороны США на спецбрифинге в пятницу, 8 июля, заявила, что Соединенные Штаты сегодня объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму примерно 400 миллионов долларов, в который войдут «высокоточные вооружения» большой дальности, – сообщают СМИ.

Представитель Пентагона, в частности, сказала: «Новый пакет военной помощи США Киеву будет включать четыре американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также боеприпасы к ним. На сегодняшний день поставлены восемь таких систем. С учетом нового пакета помощи в сумме их число достигнет 12. Мы рассматриваем и обсуждаем с нашими союзниками и партнерами также возможность поставок систем береговой обороны».

«Прорабатываются планы по поставкам новых вооружений Киеву «на месяцы и годы вперед», – заявила на спецбрифинге представитель министерства обороны США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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