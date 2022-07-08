Совбез ООН не поддержал российскую резолюцию о помощи Сирии

Совет Безопасности ООН в пятницу, 8 июля, большинством голосов отклонил российский проект резолюции о трансграничной помощи в Сирии через КПП на границе с Турцией, – сообщает ТАСС.

Следует отметить, что «за» российский проект резолюции проголосовали Россия и Китай, «против» – Великобритания, США и Франция. «Воздержались» – Бразилия, Албания, Кения, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Мексика, Норвегия, ОАЭ.

Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию о трансграничной помощи в Сирии впервые с 2014 года. Ее действие истекает 10 июля.

Как сообщает РИА Новости, комментируя решение Совбеза, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, сказал: «Сегодняшнее голосование красноречивее любых слов. Те, кто не поддержал наш проект продемонстрировали свое реальное отношение к нуждам и чаяниям простых сирийцев. У вас в руках был вариант продлить трансграничный механизм гумпомощи Сирии на один год в два этапа при условии улучшения механизма гумпомощи этой стране в целом».

«На словах вы всегда выступали за его совершенствование. На деле же оказалось, что все это фальшь и лукавство и сегодня вы это доказали, похоронив трансграничный механизм окончательно. Голосовавшие против проекта резолюции РФ в СБ ООН по продлению действия трансграничной доставки гумпомощи в САР через КПП на границе с Турцией, показали свое истинное отношение к нуждам сирийцев», – заявил на заседании СБ ООН российский дипломат и добавил: «А возможности снабжать окопавшихся в Идлибе террористов у вас и так есть».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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