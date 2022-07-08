Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в пятницу, 8 июля, сообщил, что власти Украины распорядились провести карательные рейды в Николаеве для расправы над пророссийски настроенными гражданами.

В ходе брифинга генерал-полковник Мизинцев сказал: «Достоверно установлено, что по указанию западных кураторов украинскими властями отдан приказ провести карательные рейды в Николаеве с целью выявления и последующей публичной расправы над пророссийски настроенными гражданами, а также лицами, проявляющими недовольство политикой киевского режима. Для этого из Киева, Одессы и Львова в город Николаев прибыли сотрудники СБУ и до 500 боевиков националистического батальона «Цунами», специально подготовленных к проведению подобных акций устрашения».

«По имеющейся достоверной информации многие сотрудники Главного управления разведки министерства обороны Украины наркозависимы и имеют «богатое» криминальное прошлое: судимости за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования. Таким образом, под «крышей» ВСУ легально «спрятались» отъявленные рецидивисты», – заявил представитель минобороны России.

Начальник НЦУО России также обратил внимание на следующее: «Данные обстоятельства подтверждают, что бесчеловечные провокации, в том числе с гибелью мирных граждан, планируют и проводят личности с бандитским опытом. При этом, факты глумления и издевательств киевского режима над собственным народом установлены и имеют достаточную доказательную базу. Эти преступления детально расследуются, а виновные неизбежно понесут справедливое заслуженное наказание за совершенные ими злодеяния».

Москва, Иван Бабурин

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