Россия ввела военное положение в Харьковской области

Глава временной гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в пятницу, 8 июля, подписал указ о том, что на территориях Харьковской области, подконтрольных России, вводится военное положение, – сообщает ТАСС.

В сообщении пресс-службы ВГА Харьковской области говорится: «С целью обеспечения общественного порядка и государственной безопасности главой ВГА Харьковской области на территории введено военное положение. В регионе введен комендантский час – передвижения граждан запрещены в период с 20:00 до 6:00».

Москва, Иван Бабурин

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