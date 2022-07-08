Папа Римский может посетить Киев уже в августе

Папа Римский Франциск может отправиться с визитом на Украину уже в августе в пятницу, 8 июля, заявил глава МИД Святого престола архиепископ Пол Ричард Галлахер, – сообщает телеканал Rai1.

В эфире телеканала, говоря о возможности визита папы Франциска в Киев уже в августе, после поездки в Канаду, которая запланирована с 24 по 30 июля, глава внешнеполитического ведомства Ватикана сказал: «Возможно. Я бы этого не исключал, но многое зависит от результатов поездки в Канаду, посмотрим, как папа выдержит эту поездку, которая будет тоже очень напряженной, а потом посмотрим».

«Папа убежден, что если бы он смог совершить визит, то это имело бы положительные результаты. Он сказал, что поедет на Украину, и всегда проявлял желание посетить Москву, а также встретиться с российскими властями», – сказал в интервью архиепископ Галлахер.

Следует напомнить, что папа Римский Франциск в начале июля заявлял в интервью СМИ, что хотел бы посетить Москву и Киев после поездки в Канаду.

Ватикан, Иван Бабурин

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