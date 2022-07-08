Канада и Германия договариваются о том, как вернуть турбину для «Северного потока» в обход собственных санкций

Германия и Канада практически договорился, как обойти собственные санкции, чтобы вернуть «Газпрому» турбину фирмы Siemens для газопровода «Северный поток-1», – сообщает в пятницу, 8 июля, издание The Globe and Mail.

Со ссылкой на источники, издание пишет, что по их информации, канадская и германская стороны сейчас ведут переговоры с Украиной, которая выступает против возвращения турбины России .

В свою очередь, агентство Reuters сообщает, что Канада подтвердила Германии, что разблокирует возвращение турбины, необходимой для работы «Северного потока – 1», сделав исключение из санкций.

Источник в немецком правительстве подтвердил агентству, что Канада уже приняла решение о поставках турбины. Агрегат будет передан ФРГ, а та в свою очередь передаст его «Газпрому», чтобы Оттава не нарушала собственных же санкций.

Следует напомнить, что в июне Канада после ремонта отказалась передавать газовую турбину для «Северного потока, объяснив тогда свое решение антироссийскими санкциями. Как следствие, отсутствие турбины привело к резкому сокращению поставок газа из России в ФРГ. В свою очередь, Германия, осознав перспективы, попросила Канаду вернуть турбину. Отметим, что противодействовать ее возврату пытается Украина.

Как сообщают украинские СМИ, правительство Украины уже в курсе намерений Канады согласиться с таким точечным снятием санкций с России и считает это решение «необоснованным и опасным для санкционного режима».

Берлин, Иван Бабурин

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