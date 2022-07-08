В Харьковской области утвердили новый флаг и герб

Новая государственная символика утверждена в Харьковской области, в пятницу, 8 июля, сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

Как сообщили в ВГА, новым гербом Харьковской области стал золотой двуглавый орел с державой как символ принадлежности русским землям.

«Герб Харьковской области – золотой двуглавый орел с геральдическим щитом. Держава в левой лапе орла – это символ исторических корней Харьковской области как неотъемлемой части русских земель. Новый флаг Харьковской области имеет три цвета: малиновый, синий и красный», – говорится в сообщении пресс-службы ВГА Харьковской области.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»