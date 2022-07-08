Байден выразил благодарность ЦРУ за раскрытие планов Путина

Президент США Джо Байден в ходе посещения штаб-квартиры ЦРУ в пятницу, 8 июля, поблагодарил сотрудников разведывательного управления за то, что раскрыли планы Путина – сообщают СМИ.

Обращаясь к сотрудникам ЦРУ, президент США сказал: «Вы как профессионалы проделали достойную называться искусством работу, предсказав планы Владимира Путина на Украине. Мы видели, что он делал. Вы видели их силы, его планы. Вы сделали это без раскрытия своих источников и методов, а с помощью раскрытой информации, удалось объединить союзников и партнеров по всему миру».

«Ясно, что вы лучшие во всем мире», – заявил Байден

Американский президент также поблагодарил своих разведчиков за службу, с сожалением отметив, что мог наблюдать за историей ЦРУ лишь 52 года, а не все 75 лет.

Вашингтон, Иван Бабурин

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