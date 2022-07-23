«Вызов для НАТО»: глава МИД ФРГ обрушилась на Эрдогана из-за фото с Путиным

Глава МИД Германии Анналена Бербок резко отреагировала на совместное фото президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским и иранским лидерами Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси. Она назвала появление на фото турецкого президента «вызовом для НАТО».

«То, что президент Турции на этом фото – мягко говоря, вызов для НАТО, если так можно выразиться», – заявила Бербок немецкому таблоиду Bild (цитата по РИА «Новости»). Это «просто непостижимо», добавила она.

Министр отметила, что Турция как член Североатлантического альянса оказывает военную поддержку Украине. По ее признанию, фотография Эрдогана с Путиным для нее, как представителя страны – члена НАТО, совершенно непонятна.

Совместная фотография лидеров Турции, России и Ирана была сделана 19 июля на трехсторонних переговорах в Тегеране.

Москва, Наталья Петрова

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