Украину могут признать госудраством-террористом

Депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) во вторник, 26 июля, внесли в Госдуму законопроект о признании Украины террористическим государством, – сообщает ТАСС.

Лидер фракции СРЗП в Государственной Думе Сергей Миронов в своем Telegram-канале написал: «Депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» внесли в Госдуму законопроект о признании Украины террористическим государством и конфискации имущества, принадлежащего ее гражданам, в пользу России».

Москва, Иван Бабурин

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