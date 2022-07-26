Пекин: Китайские военные не будут сидеть сложа руки, если Пелоси посетит Тайвань

Официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй во вторник, 26 июля, заявил, что вооруженные силы Китая не будут сидеть сложа руки, если спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетит Тайвань, – сообщает Синьхуа

Отвечая на вопрос журналиста, Тань Кэфэй сказал: «Китай требует, чтобы США на деле выполняли собственное обязательство не поддерживать «независимость Тайваня. Если американская сторона продолжит настаивать на своем, китайские военные предпримут решительные действия для пресечения любого внешнего вмешательства и сепаратистских попыток добиться «независимости Тайваня», будут со всей решимостью защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая».

«Если спикер Пелоси посетит Тайвань, это серьезно нарушит принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, нанесет весомый ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая, ощутимо подорвет политическую основу отношений между Китаем и США. Это неизбежно нанесет серьезнейший вред отношениям между двумя странами и их вооруженными силами, приведет к дальнейшей эскалации напряженности в районе Тайваньского пролива», – заявил официальный представитель минобороны Китая.

Следует напомнить, что китайская сторона неоднократно давала понять Соединенным Штатам, что выступает категорически против возможного визита Нэнси Пелоси на Тайвань.

Пекин, Иван Бабурин

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