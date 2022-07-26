Bellingcat*, Insider* и ряд других изданий признаны нежелательными в России

Минюст Российской Федерации включил издания Bellingcat* и Insider* в реестр неправительственных организаций, чья работа признана в России нежелательной, – сообщается на сайте ведомства.

В сообщении на сайте минюста говорится: «Двадцать шестого июля Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные неправительственные организации: Bellingcat Ltd.* (Великобритания); Stichting Bellingcat* (Нидерланды); The Insider* (Латвия); «Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы»* (CEELI Institute*) (Чехия».

Сообщается, что организации включены в перечень на основании решения первого заместителя генерального прокурора от 13 июля.

*Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций

Москва, Иван Бабурин

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