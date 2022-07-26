Союзные силы заняли Углегорскую ТЭС

Глава администрации города Дебальцева Игорь Захаревич во вторник, 26 июля, заявил, что союзные силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке Вооруженных сил РФ заняли территорию Углегорской ТЭС в Светлодарске, – сообщает ТАСС.

В свою очередь, помощник главы МВД ЛНР Киселев своем Telegram-канале заявил: «Углегорская теплоэлектростанция (ТЭС), расположенная в городе Светлодарск Донецкой народной республики (ДНР), взята под контроль союзных войск. Российские добровольческие отряды сегодня утром заняли всю территорию Углегорской теплоэлектростанции».

Киселев также рассказал, что с 22 мая ТЭС «удерживали подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), отступившие из Светлодарска и окрестных населенных пунктов из-за угрозы окружения».

Луганск, Иван Бабурин

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