Джонсон наградил Зеленского премией имени Черчилля

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, покидающий свой пост в сентябре, во вторник, 26 июля, виртуально вручил международную премию имени Уинстона Черчилля президенту Украины Владимиру Зеленскому, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном канцелярией главы правительства Соединенного королевства, говорится, что торжественная церемония награждении Зеленского прошла во вторник в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит-10 по видеосвязи.

Вручая награду от имени Международного общества Черчилля, Джонсон сказал: «Ваше демонстративное неповиновение, ваше достоинство, ваше неизменное чувство юмора тронуло миллионы людей. Вы стали символом героизма украинского народа. Я знаю, что вдохновленная вашим лидерством Украина не только может победить, но Украина победит, и когда этот день настанет, а он настанет, Украина снова поднимается и займет свое место как свободная и независимая страна».

Со своей стороны, Зеленский в своем ответном слове заявил, что победа Украины станет возможна лишь в том случае, если западные союзники «продолжат поставки достаточного и действенного, современного вооружения, чтобы украинские силы с его помощью сломили наступательный потенциал РФ».

Следует отметить, на сайте Международного общества Черчилля сообщается, что награда вручается людям, которые «продемонстрировали выдающиеся лидерские качества, которыми характеризовался лидер военного времени сэр Уинстон Черчилль».

Обладателями награды становились принц Уэльский Чарльз, премьер-министры Великобритании Маргарет Тэтчер и Джон Мейджор, госсекретари США Мадлен Олбрайт и Джеймс Бейкер.

Лондон, Иван Бабурин

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