Эрдоган заявил, что Путин заинтересовался производством турецких боевых беспилотников

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 26 июля, заявил, что Россия выразила заинтересованность в сотрудничестве с производителем ударных беспилотников компанией Baykar, – сообщает телеканал CNN Turk.

Как сообщает телеканал, на заседании Центрального исполнительного комитета правящей Партии справедливости и развития Эрдоган сказал: «Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar. В то же время ОАЭ заявили о желании построить завод по производству турецких дронов на своей территории».

Анкара, Иван Бабурин

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