Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге во вторник, 26 июля, заявил, что украинские боевики оборудовали огневые точки, разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) в жилых кварталах населенных пунктов, откуда ведут обстрел позиций Вооруженных сил РФ и формирований ДНР.

Генерал-полковник Мизинцев, в частности, сообщил: «В Семеновке боевики украинских вооруженных формирований в жилых кварталах оборудовали огневые точки, разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных сил и формирований Донецкой Народной Республики. При этом жителей удерживают в своих домах, фактически прикрываясь ими как живым щитом».

«Националисты, чувствуя свою полную безнаказанность, под угрозой применения оружия якобы для нужд территориальной обороны изымают у людей ценное имущество и продукты питания. Граждане, оказывающие любое сопротивление, обвиняются в пророссийских взглядах и подвергаются физическому насилию», – заявил представитель минобороны РФ.

Михаил Мизинцев также сообщил, что «в Доме культуры города Зализное неонацисты оборудовали опорный пункт, разместили склады вооружения и боеприпасов. При этом эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов не проводилась. Кроме того, в городе Артемовске военнослужащие Вооруженных сил Украины на нижних и верхних этажах многоквартирных домов (ул. Рождественская) оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов, местным жителям запрещено покидать свои квартиры. Все попытки граждан самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются».

«В Дружковке на территории профессионального лицея №36 дислоцируются подразделения территориальной обороны, развернуты блокпосты и огневые точки. Подходы к учебному заведению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено», – рассказал журналистам начальник НЦУО РФ и отдельно подчеркнул: «Подобные действия украинских властей свидетельствуют об их бесчеловечном отношении к судьбам мирных граждан и полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права».

Москва, Иван Бабурин

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