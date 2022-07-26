США стремятся доставить на Украину системы вооружения как можно скорее

Министр обороны США Ллойд Остин во вторник, 26 июля, заявил своему украинскому коллеге Алексею Резникову, что Вашингтон делает все, чтобы доставить на Украину военную помощь как можно скорее, – сообщают СМИ.

В сообщении Пентагона по результатам телефонного разговора министров обороны двух стран говорится: «Министр Остин заверил министра Резникова в том, что США стремятся как можно скорее доставить оборудование на Украину. Со своей стороны Резников предоставил коллеге информацию о ситуации на Украине».

Вашингтон, Иван Бабурин

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