Трамп: США поставлены на колени. Американская мечта порвана в клочья

Экс-президент США Дональд Трамп во время своего первого появления в столице США с момента завершения президентского срока во вторник, 26 июля, на форуме America First Policy Institute заявил, что «США поставлены на колени» и «американская мечта порвана в клочья», – сообщает РИА Новости.

Сообщается, что в ходе своего выступления Трамп заявил следующее: «Нашей стране на мировой арене приходится иметь дело с одним историческим унижением за другим, а дома наши базовые права и свободы в осаде. Американскую мечту порвали в клочья. Страны не останется, если не направить вспять эту экономическую политику социализма и атаку на цивилизацию. Теперь нашу страну поставили на колени. Кто мог подумать, что это случится».

«США умоляют другие страны об энергоресурсах, инфляция и цены на бензин бьют рекорды, миллионы незаконных мигрантов вторгаются в страну из-за незащищенных границ», – сказал экс-президент США. Также он заявил, что при нем «страна доминировала в вопросе энергетических ресурсов, цены на бензин и инфляция были низкими, государство уважали в мире».

Вашингтон, Иван Бабурин

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