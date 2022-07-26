Байден на этой неделе планирует обсудить с Си Цзиньпином Тайвань и Украину

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби во вторник, 26 июля, заявил, что телефонный разговор президента США Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином может состояться на этой неделе, – сообщают СМИ.

На брифинге Кирби сказал: «Мы по-прежнему ждем, что этот звонок, вероятно, состоится на этой неделе. Я не могу назвать конкретную дату и время».

Также, Джон Кирби сообщил, что темы для обсуждения лидеров двух стран могут включать напряженность вокруг Тайваня и кризис на Украине.

«У них будет множество тем для обсуждения... Все – от трений вокруг Тайваня, до войны на Украине, а также как нам лучше управлять конкуренцией наших двух стран, включая, конечно, экономическую сферу», – заявил Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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