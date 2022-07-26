Иран принял решение о техническом обслуживании российских авиалайнеров

Представитель Управления гражданской авиации Ирана Миракбара Разави во вторник, 26 июля, заявил, что в стране приняли решение подписать соглашение об экспорте оборудования в Россию, а также о техническом обслуживании российских самолетов, – сообщает агентство Mehr.

Агентство, в частности, пишет: «Было принято решение подписать договор о сотрудничестве с Россией в рамках обеспечения возможности экспорта в РФ деталей и оборудования, произведенных в Иране, а также осуществления ремонтных услуг и технического обслуживания и поддержки российских самолетов иранскими сервисными центрами».

Напомним, что ранее во время встречи замминистра транспорта РФ и главы Управления гражданской авиации Ирана был подписан меморандум о взаимопонимании, согласно которому число пассажирских рейсов между двумя странами увеличивается до 35 в неделю.

Тегеран, Иван Бабурин

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