Вашингтон призывает Киев выбрать генпрокурора, способного бороться с коррупцией

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс во вторник, 26 июля, заявил, что Соединенные Штаты призывают Украину выбрать надежного генерального прокурора для возобновления усилий по борьбе с коррупцией, – сообщает Le Figaro.

В ходе брифинга Прайс заявил журналистам: «Мы присоединяемся к народу Украины и подчеркиваем важность прозрачного назначения нового, высококвалифицированного и действительно независимого генерального прокурора. Независимость и беспристрастность Генерального прокурора имеют решающее значение для обеспечения целостности усилий Украины».

Также Нед Прайс отметил, что борьба с коррупцией на Украине является «давней заботой Соединенных Штатов». Это тем более важно, что воюющая страна желает присоединиться к Европейскому Союзу.

«С коррупцией нужно бороться, даже несмотря на то, что Украина защищается от агрессивной России. И, если наступление Москвы представляет собой внешнюю угрозу , то коррупция представляет собой угрозу внутреннюю», – заявил представитель американского Госдепа.

Президент Украины Владимир Зеленский в середине июля уволил генерального прокурора Ирины Венедиктовой, а также главу службы безопасности Ивана Баканова за их недостаточные усилия в борьбе с российскими шпионами и московскими коллаборационистами.

Как пишет Le Figaro, Соединенные Штаты, предоставившие Украине миллиарды долларов помощи, особенно военной, после российского вторжения 24 февраля, еще в прошлом настаивали на важности борьбы с коррупцией.

Издание напоминает, что Джо Байден, в свою бытность вице-президентом США, в конце 2015 года оказывал давление на украинские власти, чтобы они уволили тогдашнего генерального прокурора Виктора Чокина в рамках скоординированных усилий с Европейским союзом и МВФ, в частности, обвиняя его в сокрытии коррупции на Украине и саботаже государственных реформ.

«Тот случай породил необоснованные теории заговора о сыне Джо Байдена, Хантере, который тогда входил в совет директоров украинской компании. Эти слухи поддержал тогда президент Дональд Трамп. Тогда его попытки убедить Киев передать компрометирующую информацию о Джо Байдене стали известны и способствовали тому, что американский президент впервые оказался на грани увольнения», – пишет французское издание.

Вашингтон, Иван Бабурин

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