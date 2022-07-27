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NewDayNews.ru

Среда, 27 июля 2022, 19:09 мск

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Макрон: Россия использует информацию, энергетику и продовольствие в качестве оружия

Архив, фото: Kremlin.ru

Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Бенине в среду, 27 июля, заявил, что Россия в украинском конфликте использует информацию, энергетику и продовольствие в качестве оружия, – сообщает ТАСС.

В частности, Макрон сказал: «Россия, по сути, начала новый тип мировой гибридной войны. Это совершенно ясно для нас, европейцев. Я это говорю для Африканского континента. Россия использует информацию, энергетику и продовольствие в качестве оружия».

Париж, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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