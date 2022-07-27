Россия может жестко ответить на наращивание поставок западных вооружений на Украину

Руководитель делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов во время своего выступления на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду, 27 июля, заявил, что наращивание поставок западного оружия Киеву может вынудить Россию перейти к жесткому ответу, – сообщает РИА Новости.

«Наращивание передач Киеву западного вооружения может вынудить Российскую Федерацию перейти к более жестким ответным действиям пропорциональному дальности действия применяемых Украиной реактивных систем залпового огня. Тактико-технические характеристики применяемого на Украине западного вооружения и техники создают угрозы гражданам России, – заявил Гаврилов и добавил, что «в этих условиях мы будем отодвигать неонацистов от своих границ пропорционально дальности действия применяемых Киевом ракетных комплексов. А там посмотрим».

Вена, Иван Бабурин

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