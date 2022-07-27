Денис Пушилин: Пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми

Глава ДНР Денис Пушилин после церемонии возложения цветов к Вечному огню в Брестской крепости совместно с секретарем генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком, чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым в среду, 27 июля, заявил, что пришло время освобождать «русские города, основанные русскими людьми: Киев, Одессу, Чернигов» и другие, – сообщает ТАСС.

В своем Telegram-канале глава ДНР написал: «Совместно с секретарем генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком, чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым, а также с членами делегации ДНР возложили цветы к Вечному огню мемориала «Брестская крепость». Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк».

Пушилин также провел параллели между событиями 1941 года и происходящим сейчас в Донбассе: «Нам, как тогда защитникам Бреста, первыми пришлось столкнуться с кровожадным и циничным напором нацизма. Донбасс стал форпостом русского народа – настоящей русской крепостью».

Глава ДНР также напомнил, что 28 июля исполнится 78 лет с момента освобождения Бреста советскими войсками.

Брест, Иван Бабурин

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