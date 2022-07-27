Блинкен намерен переговорить с Лавровым, возможно, об обмене Виктора Бута

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 27 июля, заявил, что в ближайшие дни намерен переговорить с главой МИД России Сергеем Лавровым, – сообщает ТАСС.
В частности глава госдепа США сказал: «Я ожидаю, что ближайшие дни поговорю с российским министром иностранных дел впервые с начала войны».
Глава американского Госдепа сообщил, что в ходе предстоящей беседы с Лавровым затронет возможность освобождения находящихся под судом и стражей в РФ граждан США.
«Хотел бы затронуть вопросы, представляющие наибольший интерес для нас – освобождение американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер».
В свою очередь, телеканал CNN сообщает, что США будут предлагать России обменять российского предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.
«Администрация Байдена предлагает России торговца оружием (Виктора Бута – ред.) в рамках потенциальной сделки по обмену на Грайнер, Уилана», – говорится в сообщении CNN.
Кроме того, госсекретарь США сообщил, что намерен обсудить в разговоре с Лавровым сделку по поставкам зерна с Украины, но «это не будут переговоры об Украине».
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube