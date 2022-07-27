Минобороны РФ: Украинские неонацисты используют медучреждения в военных целях

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в среду, 27 июля, сообщил, что украинские националисты заняли больницы в разных городах, разместили в зданиях военную технику и боеприпасы.

Генерал-полковник Мизинцев сообщил, что, например, в Сумах для военных целей неонацистами используется детская больница, пациентов которой насильно удерживают в подвале.

«В Сумах в здании детской городской клинической больницы размещен штаб территориальной обороны, склады вооружения и боеприпасов, а в подвале силой удерживаются персонал и пациенты больницы», – заявил Михаил Мизинцев.

Кроме того, сообщил начальник НЦУО РФ, «в Харькове на территории городской клинической больницы №7 дислоцируются подразделения украинского националистического батальона «Кракен»*, при этом всех больных независимо от их состояния здоровья цинично выгнали из лечебного учреждения».

«В Виннице в здании областной психиатрической больницы по улице Пирогова неонацисты во дворе разместили военную технику, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась. Кроме того, в Николаевке Донецкой Народной Республики на территории центральной районной больницы военнослужащими ВСУ оборудован опорный пункт, размещена бронетехника, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено», – сообщил журналистам в ходе брифинга Михаил Мизинцев.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

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