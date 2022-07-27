МИД РФ: БДИПЧ дискредитирует ОБСЕ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 27 июля, заявила, что руководство Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) своими русофобскими заявлениями в опубликованном докладе дискредитирует не только саму исполнительную структуру ОБСЕ, но и организацию в целом, – сообщается на сайте МИД России.

В своем официальном комментарии Захарова говорит следующее: «На этом фоне с растущим разочарованием приходится констатировать, что руководство БДИПЧ, невзирая на свой мандат, все стремительнее скатывается на русофобские рельсы, дискредитируя не только саму исполнительную структуру ОБСЕ, но и Организацию в целом».

Ранее Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека опубликовало промежуточный доклад «О предполагаемых нарушениях международного гуманитарного права и международного права в области прав человека на Украине».

По мнению официального представителя российского МИДа, в докладе отражено «нежелание объективно подходить к оценке существующих реалий, но и непонимание сути имеющихся у них полномочий».

«Документ представляет собой подборку данных других международных структур, а интервью, содержащиеся в нем, являются пересказами неких историй от имени вторых и даже третьих лиц. Такого рода информация должна быть получена «из первых рук», – заявила Захарова и отдельно подчеркнула, что в Бюро с явной симпатией относятся к украинским националистам, называя УПА*, признанную Нюрнбергским трибуналом преступной, – «украинской патриотической армией».

* Экстремистская организация, запрещенная в России

Москва, Иван Бабурин

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