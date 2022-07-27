США отправили в Польшу 12 истребителей последнего поколения

Военно-воздушные силы США перебросили в Польшу на авиабазу Ласк сразу 12 истребителей пятого поколения F-22A Raptor с Аляски в рамках укрепления восточного фланга НАТО, – сообщает в среду, 27 июля издание International Affairs.

Представители ВВС США в Европе сообщили, что самолеты перебазируются в рамках миссии НАТО по воздушному прикрытию. Она доставляет к восточным границам НАТО дополнительные средства противовоздушной и противоракетной обороны помимо того, что было развернуто до специальной военной операции на Украине в феврале. В ВВС США заявили, что истребители обеспечат защиту «от Балтийского до Черного морей в рамках миссии по сдерживанию российской агрессии на восточном фланге альянса».



Напомним, что на саммите НАТО в Мадриде страны-члены альянса приняли новую стратегическую концепцию, в которой Россия фигурирует как главная угроза безопасности.

F-22 Raptor разработан для борьбы с авиацией противника, прикрытия войск и тыловых объектов от ударов с воздуха и противодействия воздушной разведке противника.



Вашингтон, Иван Бабурин

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