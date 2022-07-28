В Херсонской и Запорожской областях созданы временные Управления МФД РФ

Временные управления МВД России созданы на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей, – сообщает МВД Медиа.

В сообщении Telegram-канале МВД Медиа говорится: «На территории Херсонской и Запорожской областей созданы Временные управления МВД России. В соответствии с приказом МВД России в июле текущего года в Херсонскую и Запорожскую области прибыли сотрудники органов внутренних дел с целью организации работы временных управлений МВД России в данных регионах и оказания практической помощи местным органам правопорядка. Территориальные органы внутренних дел Херсонской и Запорожской областей в настоящее время находятся в стадии формирования».

«Сотрудники временных подразделений российской полиции с первых дней приступили к охране общественного порядка, обеспечению безопасности дорожного движения, проведению оперативно-розыскных мероприятий и следственной работе, также оказывается помощь в формировании местных ОВД» – сообщает также МВД Медиа.

Также отмечается, что на указанных территориях «организована постоянная выдача паспортов РФ, ведется борьба с проявлениями экстремизма».

Москва, Иван Бабурин

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