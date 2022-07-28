Медведев: Реакция России на вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет необходимой и достаточной

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в четверг, 28 июля, во время пресс-подхода после совещания по обеспечению безопасности северо-западных рубежей РФ заявил, что Россия сможет защитить свои интересы и обеспечить безопасность в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

В частности, Медведев сказал: «Реакция России на все эти события будет необходимой и достаточной, уверен, что мы сможем защитить наши интересы, защитить интересы нашей страны, обеспечить ее безопасность, обеспечить безопасность граждан нашей страны необходимыми средствами».

«Россия симметрично ответит на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Швеции и Финляндии в случае их вступления в альянс. Что касается нашей реакции на вступление этих стран в НАТО, то, как сказал президент нашей страны, эта реакция будет симметричной. То есть они могут выбрать разный путь движения внутри Североатлантического альянса: или умеренный, или, что называется, полностью распахнуть калитку и принять решения о создании баз на своей территории, размещении ударных вооружений. Это зависит от самих стран. И симметрично этому будут приниматься наши ответные шаги», – заявил журналистам зампред Совбеза России.

Сортавала.Республика Карелия, Иван Бабурин

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