Австрия и Венгрия раскритиковали Брюссель за его позицию по поставкам российского газа

Канцлер Австрии Карл Нехаммер и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров в четверг, 28 июля, раскритиковали действия Брюсселя, принимаемые с целью решения проблем с поставками газа в Евросоюз, – сообщает испанское агентство EFE.

Орбан на пресс-конференции в Вене раскритиковал план Брюсселя по сокращению спроса на газ в Евросоюзе. Он заявил, что «венграм не нравится, когда их пытаются в чем-то ограничить».

Со своей стороны Нехаммер раскритиковал реализацию идеи Еврокомиссии по совместным закупкам газа.

«Сейчас совместная платформа для закупки энергоресурсов более актуальна, чем когда бы то ни было. Мы слышали много объявлений про это со стороны Еврокомиссии, однако видим крайне мало реально принимаемых мер», – заявил австрийский лидер.

При этом, как пишет агентство, Нехаммер заявил, что полностью поддерживает все санкции, которые Евросоюз ввел против России.

Канцлер Австрии, в частности, сказал: «Это единственный вариант невоенных ответных мер. Со временем ограничительные меры окажут серьезное воздействие на Россию».

В свою очередь Орбан выразил сомнения в правильности стратегии ЕС по введению антироссийских санкций.

Напомним, что ранее сегодня, 28 июля сообщалось, что австрийский канцлер выступил против запрета на поставки российского газа, поскольку от них зависит состояние промышленности и занятость населения в европейских странах.

«Австрии ясно, что введение эмбарго на газ является невозможным. От него зависит не только австрийская промышленность, но и Германия. А в случае, если немецкая промышленность пошатнется, у нас начнется массовая безработица», – заявил Карл Нехаммер и добавил, что «ограничительные меры в отношении РФ не должны наносить еще больше ущерба странам, которые их принимают».

Вена, Иван Бабурин

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