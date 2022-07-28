Си Цзиньпин и Джо Байден более двух часов обсуждали Тайвань и Украину

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден в четверг, 28 июля, в ходе телефонного разговора обсудили украинский кризис, – сообщает РИА Новости со ссылкой на телевидение Китая.

В сообщении телевидения КНР говорится: «Лидеры двух стран обменялись мнениями по украинскому кризису и другим вопросам. Си Цзиньпин вновь представил принципиальную позицию Китая по этим вопросам».

Сообщается, что лидер Китая выступил решительно против вмешательства в дела Тайваня и заявил, что КНР будет твердо защищать свой суверенитет.

Как сообщают китайские СМИ, говоря о тайваньском вопросе в разговоре с Байденом, Си Цзиньпин, заявил, что «играющий с огнем непременно сам себя обожжет».

Ранее пресс-пул Белого дома сообщил, что телефонный разговор президента Байдена и Си Цзиньпина продолжался более двух часов.

«Байден завершил телефонный разговор с Си Цзиньпином, они общались 2 часа 17 минут», – сообщалось со ссылкой на представителя администрации президента США.

Пекин, Иван Бабурин

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