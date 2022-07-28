В Иерусалиме шесть школ будут лишены лицензий за дискредитацию армии Израиля

Министр просвещения Израиля Ифат Шаша-Битон в четверг, 28 июля, распорядилась лишить постоянной лицензии на работу шесть школ в Восточном Иерусалиме, в стенах которых велась подстрекательская деятельность против военнослужащих армии Израиля (ЦАХАЛ) и государства Израиль, – сообщают израильские СМИ.

Ифат Шаша-Битон, в частности, заявила: «Министерство просвещения не потерпит подстрекательства в стенах учебных заведений, и будет лишать их разрешений на работу».

Следует отметить, что израильские СМИ уже много лет обращают внимание на то, что в школах Восточного Иерусалима преподавание ведется по учебникам Палестинской автономии, в которых пропагандируется джихад и игнорируется существование государства Израиль, хотя учебная программа должна контролироваться муниципалитетом и министерством просвещения.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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