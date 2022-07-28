Минобороны РФ: Украинские неонацисты планируют взорвать дамбу в Артемовске

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в четверг, 28 июля, сообщил, что боевики Украины хотят взорвать дамбу в Артемовске Донецкой Народной Республики и обвинить в этом российские вооруженные силы.

В ходе брифинга генерал-полковник Мизинцев сказал: «По имеющейся достоверной информации, в Артемовске Донецкой Народной Республики боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба городского водохранилища, которую они планируют взорвать, после чего киевские власти по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинят российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по гидродинамически опасным объектам».

«В случае реализации данной бесчеловечной провокации в зоне прогнозируемого затопления окажутся жилые кварталы города с численностью населения более 35 тыс. человек. Кроме того, после ухода воды возможно повреждение систем жизнеобеспечения (водопровода, канализации и очистных сооружений), что приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки», – заявил представитель минобороны РФ.

Также, Михаил Мизинцев сообщил, что украинские военные оборудовали огневые точки и склады с боеприпасами в жилых домах в Кривом Роге, при этом не эвакуировали мирных жителей.

«Подразделения ВСУ и территориальной обороны продолжают использовать жилые дома, образовательные учреждения и другую социальную инфраструктуру в военных целях: в Кривом Роге в жилых домах дислоцированы подразделения ВСУ, оборудованы склады оружия и боеприпасов, при этом эвакуация местных жителей не проводилась», – сказал начальник НЦУО РФ.

Кроме того, по словам Михаила Мизинцева, украинские националисты разместили РСЗО и артиллерию на сельхозпредприятии Новодмитровки в ДНР с целью спровоцировать ответный огонь, а в Днепропетровске боевики украинской теробороны оборудовали склады с вооружением и боеприпасами на территории индустриального училища и общежития национального университета, при этом мирные жители из прилегающих домов эвакуированы не были.

Москва, Иван Бабурин

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