США направили запрос о проведении телефонного разговора Блинкена с Лавровым о ситуации на Украине

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге в четверг, 28 июля, заявил, что Соединенные Штаты направили России запрос на проведение телефонного разговора между госсекретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, – сообщают СМИ

Сообщается, что пресс-секретарь госдепа сказал: «Мы выразили интерес, ясно заявили России, что намерены провести телефонный разговор между госсекретарем Блинкеном и министром Лавровым. До того, как вчера выступал госсекретарь, мы связались с соответствующими российскими коллегами и направили запрос о телефонном разговоре. Российская сторона признала наличие этого запроса. Российский министр находится в поездке, у меня сейчас нет обновленной информации о том, когда российская сторона смогут связаться. Но мы продолжим обсуждать это по соответствующим каналам».

По словам Прайса Энтони Блинкен хочет обсудить с российским коллегой возможные планы РФ по территориям на Украине.

«Госсекретарь намерен донести крайне недвусмысленное сообщение о сохраняющихся у нас озабоченностях относительно того, что Россия может попытаться силой аннексировать части суверенной украинской территории. В последнее время мы слышали вызывающие беспокойство заявления, в том числе от самого министра иностранных дел Лаврова», – заявил пресс-секретарь Госдепа США.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Сергей Лавров уделит просьбе США о проведении телефонного разговора с госсекретарем Энтони Блинкеном внимание, когда позволит время.

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров уделит этой просьбе внимание, когда позволит время. Сейчас у него насыщенный реальными делами график международных контактов: СМИД ШОС в Ташкенте, двусторонние встречи», – сказала Захарова.

Вашингтон, Иван Бабурин

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