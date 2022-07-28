Рига вслед за Киевом собралась переименовывать улицы с русскими именами

В Риге собираются переименовать 17 улиц, которые «прославляют российских деятелей культуры и коммунистический тоталитарный режим», – сообщает интернет-издание Глас народа.

Сообщается, что переименованию в столице Латвии подлежат улицы Ломоносова, Пушкина, Тургенева, Лермонтова, Эйзенштейна, Сахарова, Келдыша, Пикуля.

В латвийском Центре общественной памяти заявили, что улица Пушкина появилась в Риге «в результате политики насильственной русификации в 1899 году». В свою очередь, улицу Келдыша хотят переименовать, потому что «он конструировал ядерное оружие для Сталина – крылатые и баллистические ракеты, которыми Россия сейчас шантажирует весь мир».

«Позорно, что в европейской столице есть улица в честь троекратного героя соцтруда», – заявили в Центре общественной памяти Латвии.

При этом сообщается, что переименовать Московскую улицу, скорее всего пока не получится, так как она самая длинная в Риге, и затраты «могут оказаться несопоставимы с желанием переименовать».

Следует отметить, что против переименования «русских улиц» в Риге выступила, находящаяся сейчас в Латвии, актриса Чулпан Хаматова.

«Я не понимаю вообще смысл этого переименования. Сейчас намного больше проблем другого характера, чем заниматься переименованием улиц. Особенно если это связано не с современной историей России, а с Пушкиным и Толстым», – заявила актриса.

Рига, Иван Бабурин

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