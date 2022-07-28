Госдеп США объявил награду в $10 млн. «за голову» Евгения Пригожина

Пресс-служба Госдепартамент США в четверг распространила сообщение, в котором объявлена награда в размере 10 млн. за информацию о российском бизнесмене Евгении Пригожине и «Агентстве интернет-исследований», – сообщают СМИ.

В тексте сообщения американского внешнеполитического ведомства говорится: «Госдеп разыскивает информацию об «Агентстве интернет-исследований», Евгении Викторовиче Пригожине и связанных с ним российских организациях и партнерах в связи с их причастностью к вмешательству в выборы в США».

Госдепартамент заявляет, что якобы финансируемая Пригожиным организация «Агентство интернет-исследований» в 2014 году «начала работу по вмешательству в политическую систему США, в том числе в президентские выборы в 2016 году, с целью посеять раздор».

Напомним, что руководство США ранее обвиняли Россию в стремлении повлиять на ход выборов в США, в том числе промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре 2022 года. Москва неоднократно на высоком уровне отвергала подобные обвинения.

Вашингтон, Иван Бабурин

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