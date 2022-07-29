WP: Пелоси может посетить Тайвань в ближайшие дни

Колумнист Washington Post Джош Рогин в пятницу, 29 июля, сообщил, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань может состояться уже в ближайшие дни.

В своем Twitter Рогин написал: «Дипломатические источники говорят, что поездка спикера Пелоси на Тайвань ожидается, (произойдет это) в начале ее азиатского турне. В офисе Пелоси сообщили, что «визит возможен, но не подтвержден».

По сообщению телеканала CNN, ​​Пелоси отправляется в поездку в азиатский регион в пятницу, 29 июля. В подтвержденной программе ее визита – посещение Японии, Южной Кореи, Малайзии и Сингапура.

Следует отметить, что поездка спикера палаты представителей – третьего лица в иерархии власти США, на Тайвань может усугубить и без того сильную напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина.

Напомним, что в четверг, 28 июля, во время телефонного разговора с президентом США лидер КНР Си Цзиньпин, по данным китайских СМИ, предупредил Джо Байдена о рисках в случае поездки Пелоси и предупредил – «не играть с огнем».

Вашингтон, Иван Бабурин

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