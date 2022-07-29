Блинкен и Лавров по телефону обсудили обмен заключенными и ход военной спецоперации на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 29 июля, заявил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение об обмене заключенными, – сообщают СМИ.

В ходе брифинга Блинкен сказал журналистам: «Я поговорил с министром Лавровым. У нас был откровенный и прямой разговор. Я настаивал на том, чтобы Кремль принял наше предложение об освобождении Пола Уилана и Бриттни Грайнер».

В свою очередь МИД России сообщает, что Сергей Лавров предложил американскому коллеге в вопросе обмена заключенными вернуться в режим «тихой дипломатии» без спекуляций и вбросов»

СМИ также сообщают, что американский госсекретарь Блинкен на брифинге в Вашингтоне заявил, что в разговоре с главой МИД России предупредил о санкциях в случае присоединения Россией украинских территорий.

В россйиском внешнеполитическом ведомстве со свой стороны рассказали, что Лавров и Блинкен обсудили двусторонние отношения России и США, которые остро нуждаются в нормализации.

«Разговор состоялся по инициативе американской стороны, стороны обсудили Украину, Сергей Лавров подчеркнул в разговоре с госсекретарем США, что цели спецоперации РФ будут достигнуты», – сообщил МИД РФ.

Глава российского МИДа Сергей Лавров в ходе телефонного разговора заявил Энтони Блинкену, что «поставки западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы».

Сергей Лавров подчеркнул в разговоре с Блинкеном, что Вооруженные Силы РФ строго соблюдают нормы международного права, – сообщили в МИД РФ.

Москва, Иван Бабурин

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