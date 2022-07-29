Писателя Быкова* признали иноагентом

Министерство юстиции России в пятницу, 29 июля включило в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, писателя Дмитрия Быкова и еще двух журналистов.

На сайте ведомства в пятницу, 29 июля, сообщается, что в список иноагентов помимо Дмитрия Быкова* были добавлены журналист Дмитрий Алешковский* и главный редактор издания The New Times Евгения Альбац*.

* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента

Москва, Иван Бабурин

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