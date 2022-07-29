Минобороны РФ: Украинские боевики подготовили к подрыву автомобильный мост

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в пятницу, 29 июля, сообщил, что украинские боевики заминировали мост в Новопавловке Днепропетровской области, чтобы взорвать его и обвинить Вооруженные силы России и ДНР в «неизбирательных ударах».

Генерал-полковник Мизинцев, в частности, сказал: «Достоверно установлено, что боевики украинских вооруженных формирований в Новопавловке Днепропетровской области заминировали автомобильный мост через реку Соленая, который они планируют взорвать и обвинить подразделения Вооруженных Сил России и Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры».

«Еще раз акцентируем внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку», – заявил представитель минобороны РФ.

Москва, Иван Бабурин

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