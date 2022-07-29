Захарова ответила на японский протест против военных учений России на Курильских островах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 29 июля, прокомментировала «протест» Японии отказаться от проведения учений в районе южных Курильских островов в рамках командно-штабных учений «Восток».

В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ, говорится: «Обратили внимание на высказывания замгенсекретаря Кабинета министров Японии Ё.Исодзаки в ходе пресс-конференции 28 июля. Оставляя за скобками саму попытку очередного неуместного «протеста» в связи с нашей деятельностью на собственной земле, с особым недоумением услышали, что Япония «требует исключить» южные Курилы из зоны проведения российских военных учений».

«Вынуждены вновь напомнить прописную истину – южные Курильские острова являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации, суверенитет над которой принадлежит нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны и не подлежит сомнению. Южные Курильские острова являются «неотъемлемой частью территории Российской Федерации», а их российская принадлежность не подлежит сомнению», – заявила Мария Захарова.

Москва, Иван Бабурин

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