Пентагон об обстреле Киевом пленных в СИЗО в Еленовке: Они не хотели

Высокопоставленный представитель министерства обороны США на брифинге в пятницу, 29 июля заявил, что если удар по СИЗО в Еленовке, где погибли украинские военнопленные, нанес Киев, то это было сделано непреднамеренно.

Представитель Пентагона заявил журналистам: «Если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю, они не хотели этого делать».

Со своей стороны, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби на брифинге в пятницу, 29 июля,заявил, что США не обладают достаточной информацией об обстреле СИЗО в Еленовке со стороны украинских военных.

Отвечая на вопрос прокомментировать сообщения об инциденте, Кирби на брифинге сказал: «Мы не можем подтвердить это, у нас нет достаточно развединформации».

Следует отметить, что ранее сегодня, 29 июля, минобороны России сообщило, что в результате удара Киева из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 40 и ранены 75 украинских военнопленных. После этого штаб обороны ДНР сообщил, что число погибших при ударе по колонии возросло до 53.

В свою очередь, штаб территориальной обороны ДНР также в пятницу сообщил, что Киевский режим «целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских боевиков, чтобы замести следы военных преступлений, совершенных против мирного населения Донбасса, и тем самым заставить остальных продолжать боевые действия, а не сдаваться в плен группировке войск Донецкой Народной Республики».

Вашингтон, Иван Бабурин

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