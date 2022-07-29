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NewDayNews.ru

Пятница, 29 июля 2022, 23:49 мск

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Народы России и Украины не забудут «помощь» Запада киевскому режиму

Фото: un.org

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН в пятницу, 29 июля, заявил, что народы России и Украины не забудут Западу готовность помогать киевскому режиму убивать мирных граждан, – сообщает РИА Новости.

Российский дипломат, в частности, сказал, обращаясь к членам Совбеза ООН: «Хотел бы обратиться к нашим западным коллегам... Поверьте, ваша готовность помогать украинцам убивать донецких и луганских детей вряд ли будет забыта как украинским, так и российским народом. Поставляя Украине дальнобойные артиллерийские системы и РСЗО, партнеры Киева сдвигают необходимую для мирного развития упомянутых районов условную линию безопасности дальше на Запад».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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