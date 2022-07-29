Байден все-таки решил снова баллотироваться на пост президента США

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на пресс-конференции в пятницу, 29 июля, заявила, что президент США Джо Байден все же планирует переизбраться в 2024 году, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию, которая велась на YouTube-канале Белого дома.



Карин Жан-Пьер сказала, что до выборов еще далеко и от дополнительных комментариев она бы воздержалась, однако заявила: «Президент намерен участвовать в выборах в 2024 году».

Следует отметить, что задавшая вопрос о переизбрании действующего президента США журналистка отметила, что, по данным некоторых опросов, только 26% демократов хотели бы снова видеть Джо Байдена на посту президента.

Вашингтон, Иван Бабурин

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