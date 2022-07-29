Американские политики опасаются, что Китай может сбить самолет Пелоси над Тайванем

Сенатор-республиканка Марша Блэкберн в пятницу, 29 июля, заявила, что США не хотят идти на уступки Китаю, который угрожает последствиями в случае поездки спикера Палаты представителей Конгресса Ненси Пелоси на Тайвань, – сообщают СМИ.
В своем Твиттер-аккаунте Блэкберн написала: «Китайские государственные СМИ только что предложили НОАК (Народно-освободительной армией Китая-прим.ред.) сбить самолет Пелоси, если она отправится на Тайвань. Это было бы прямым актом войны.
США не принимают требований внешней политики от коммунистического Китая или какого-либо другого воинственного хулигана».
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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